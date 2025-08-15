رومانو: بايرن في مفاوضات لضم نكونكو.. وتشافي سيمونز يترقب

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

نكونكو - تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس، عن استمرار المفاوضات بين إدارتي بايرن ميونيخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، من أجل حسم صفقة كريستوفر نكونكو.

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس، أن تشيلسي يصر على إبراهم صفقة دائمة للموافقة على رحيل مهاجمه.

وأشار إلى أن نكونكو متحمس لتجربة الانتقال إلى بايرن، وذلك بعد انتقال كينجسلي كومان إلى النصر السعودي.

من جانبه، يترقب تشافي سيمونز جناح لايبزيج الألماني، موقف نكونكو من أجل إتمام انتقاله إلى البلوز.

فابريزيو كشف عن خطة تشيلسي، باستبعاد نكونكو، ونيكولاس جاكسون مهاجم الفريق، ودخول الثنائي تشافي سيمونز، وجارناتشو جناح مانشستر يونايتد بدلا منهما في قائمة الفريق.

تشيلسي نجح في التتويج بكأس العالم للأندية قبل شهر، وكذلك التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، والحصول على المركز الرابع الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد.

وضم تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون، وداريو إيسوجو من سبورتنج لشبونة، وإستيفاو من بالميراس البرازيلي، وجيتنز من بروسيا دورتموند الألماني، وجاريل هاتو من أياكس الهولندي، وجواو بيدرو من برايتون، وحارس جينك مايك بيندرز.

كما ضم اللاعبين الشباب الإكوادوري كيندري بايز، ومامادو سار لاعب ستراسبورج، وكيان بيست لاعب بريستون نورث إند، وجيسي ديري.

نكونكو تشافي سيمونز تشيلسي بايرن ميونيخ
