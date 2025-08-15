هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر

أعلن فريق ريال أوفييدو الإسباني ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف ريال أوفييدو إلى أن إيجاريا انضم للفريق لمدة موسمين.

ورحل إيجاريا عن ريدينج شهر يناير 2024 ليبقى دون ناد طوال تلك المدة.

وكشف ريال أوفييدو عن صفقته السابعة، بعد صعوده إلى الدوري الإسباني بعد غياب 24 عاما.

ويفتتح ريال أوفييدو مباريات الدوري الإسباني مساء اليوم الجمعة، بمواجهة فياريال العاشرة والنصف مساءً.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، تدرب مع الفريق الأول لريال أوفييدو بقيادة فيليكو باونوفيتش في الأسابيع الأخيرة.

وقضى إيجاريا 4 مواسم مع ريدينج، خلال المدة من صيف 2020 حتى يناير 2024.

وأضاف ريال أوفييدو في بيان تقديمي للاعب: "لن يدلي إيجاريا بأي تصريحات حتى موعد تقديمه الرسمي."

وحاول الزمالك ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا وقت تولي جوزيه جوميز تدريب الفريق.

وبعد فترة اختبار لم تتجاوز أيام قليلة ومشاركة ودية واحدة ضد بتروجت، أعلن الزمالك عدم تعاقده مع اللاعب في بيان رسمي، قبل أن تعود الأنباء حول إمكانية ضمه مجددا هذه الأيام.

وكان إيجاريا لاعبا حرًا ولا يملك عقدا منذ نهاية تعاقده مع ريدنج في ديسمبر 2023.

بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير 2024 قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

وعن سبب فشل ضم إيجاريا للزمالك، رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الأبيض: "لم نرفض التعاقد مع إيجاريا، طلبنا خضوع اللاعب لفترة معايشة حتى يتم إتخاذ القرار بالتنسيق مع جوميز، لكنه طلب حسم مصيره خلال 48 ساعة ولم نكن توصلنا لقرار بشأنه فتم توجيه الشكر له".