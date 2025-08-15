جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

كشف صحيفة جارديان الإنجليزي عن قرار الأيرلندي كيث أندروز المدير الفني لفريق برينتفورد باستبعاد الكونجولي يوان ويسا من قائمة مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

ويحل برينتفورد ضيفا يوم الأحد على فريق نوتينجهام فورست في ختام الجولة الافتتاحية لبريميرليج.

ويهتم نيوكاسل بالتعاقد مع ويسا، تحسبا لرحيل السويدي ألكسندر إيزاك الذي يرغب في الانتقال إلى تجربة جديدة، وسط مفاوضات جادة من ليفربول لضم اللاعب خلال الصيف الجاري.

أخبار متعلقة:
أثليتك: إيزاك لن يلعب لنيوكاسل مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله مدرب نيوكاسل: لسنا في وضع يسمح لنا بمنع إيزاك من الرحيل تيليجراف: نيوكاسل أخبر إيزاك بأنه غير متاح للرحيل في الصيف الحالي

وذكر موقع ذا أثلتيك إلى أن إيزاك أخبر إدارة ناديه أنه لن يلعب مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله، ويرغب في الانتقال إلى الريدز.

جارديان أشارت إلى أن المهاجم الكونجولي تدرب بمفرده هذا الأسبوع.

وتولى أندروز المسؤولية خلفا لتوماس فرانك المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة توتنام هوتسبير.

ويتمسك برينتفورد بالحصول على مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لترك ويسا، فيما عرض نيوكاسل 30 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.

ويسا البالغ من العمر 28 عاما سجل الموسم الماضي 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

الصحيفة الإنجليزي أشارت إلى أن ويسا لم يخف رغبته في الخروج بعدما رفض فريقه عرضا من نوتينجهام فورست يناير الماضي.

وصرح أندروز المدير الفني لبرينتفورد في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان عن عدم مشاركة ويسا: "لقد كانت فترة ما قبل الموسم مضطربة للغاية، أنتم على دراية بهذا الاهتمام بـ يوان".

وأكمل "أنا واضح تمامًا بشأن الوضع، أريد أن يكون يوان جزءًا من الفريق والتشكيل، أرى ذلك في المستقبل، لكنني متفهم جدًا لوضعه."

وأضاف "لدي علاقة جيدة جدًا معه وستستمر، لكن يتعين علينا التركيز على اللاعبين المستعدين للعب والأداء، ولا أعتقد أن يوان موجودا الآن"

برينتفورد الذي يرغب في التعاقد مع البوركيني دانجو واتارا لاعب بورنموث، لتعويض رحيل بريان مبويمو الذي انتقل لمانشستر يونايتد، إلا أنه مضطر للانتظار حتى يستطيع بورنموث توفير بديل للاعب.

كذلك رحل عن صفوف برينتفورد قائد الفريق كريستيان نورجارد إلى أرسنال، بالإضافة إلى حارس المرمى مارك فليكن الذي انتقل إلى الدوري الألماني من بوابة باير ليفركوزن.

ولم يؤكد مدرب برينتفورد موقف جوردان هيندرسون قائد ليفربول السابق والمنضم حديثا للفريق، من المشاركة أمام نوتينجهام فورست.

وختم برينتفورد الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 56 نقطة.

نيوكاسل إيزاك برينتفورد يوان ويسا
نرشح لكم
هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو عمر فايد إلى أروكا البرتغالي على سبيل الإعارة ذا أثلتيك: روما يقدم عرضا لضم سانشو من مانشستر يونايتد تقرير: أتليتكو مدريد يسعى لضم أوتافيو من النصر رومانو: ليفربول أتم صفقة ليوني.. واللاعب يخضع للفحص الطبي الخميس بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر
أخر الأخبار
هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر 49 دقيقة | ميركاتو
أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب نيوكاسل: موقف إيزاك كما هو ومحادثاتنا ستبقى خاصة.. وخط هجومنا ليس مثاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل ساعة | ميركاتو
فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو 2 ساعة | ميركاتو
إصابة مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بكسرين في القدم.. ومدة غيابه 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري المصري
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511246/جارديان-تمهيدا-لرحيل-إيزاك-برينتفورد-يستبعد-ويسا-تحسبا-لانتقاله-إلى-نيوكاسل