جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل

كشف صحيفة جارديان الإنجليزي عن قرار الأيرلندي كيث أندروز المدير الفني لفريق برينتفورد باستبعاد الكونجولي يوان ويسا من قائمة مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

ويحل برينتفورد ضيفا يوم الأحد على فريق نوتينجهام فورست في ختام الجولة الافتتاحية لبريميرليج.

ويهتم نيوكاسل بالتعاقد مع ويسا، تحسبا لرحيل السويدي ألكسندر إيزاك الذي يرغب في الانتقال إلى تجربة جديدة، وسط مفاوضات جادة من ليفربول لضم اللاعب خلال الصيف الجاري.

وذكر موقع ذا أثلتيك إلى أن إيزاك أخبر إدارة ناديه أنه لن يلعب مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله، ويرغب في الانتقال إلى الريدز.

جارديان أشارت إلى أن المهاجم الكونجولي تدرب بمفرده هذا الأسبوع.

وتولى أندروز المسؤولية خلفا لتوماس فرانك المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة توتنام هوتسبير.

ويتمسك برينتفورد بالحصول على مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لترك ويسا، فيما عرض نيوكاسل 30 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.

ويسا البالغ من العمر 28 عاما سجل الموسم الماضي 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

الصحيفة الإنجليزي أشارت إلى أن ويسا لم يخف رغبته في الخروج بعدما رفض فريقه عرضا من نوتينجهام فورست يناير الماضي.

وصرح أندروز المدير الفني لبرينتفورد في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان عن عدم مشاركة ويسا: "لقد كانت فترة ما قبل الموسم مضطربة للغاية، أنتم على دراية بهذا الاهتمام بـ يوان".

وأكمل "أنا واضح تمامًا بشأن الوضع، أريد أن يكون يوان جزءًا من الفريق والتشكيل، أرى ذلك في المستقبل، لكنني متفهم جدًا لوضعه."

وأضاف "لدي علاقة جيدة جدًا معه وستستمر، لكن يتعين علينا التركيز على اللاعبين المستعدين للعب والأداء، ولا أعتقد أن يوان موجودا الآن"

برينتفورد الذي يرغب في التعاقد مع البوركيني دانجو واتارا لاعب بورنموث، لتعويض رحيل بريان مبويمو الذي انتقل لمانشستر يونايتد، إلا أنه مضطر للانتظار حتى يستطيع بورنموث توفير بديل للاعب.

كذلك رحل عن صفوف برينتفورد قائد الفريق كريستيان نورجارد إلى أرسنال، بالإضافة إلى حارس المرمى مارك فليكن الذي انتقل إلى الدوري الألماني من بوابة باير ليفركوزن.

ولم يؤكد مدرب برينتفورد موقف جوردان هيندرسون قائد ليفربول السابق والمنضم حديثا للفريق، من المشاركة أمام نوتينجهام فورست.

وختم برينتفورد الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 56 نقطة.