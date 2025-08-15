فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو

منح مانشستر يونايتد الإنجليزي الضوء الأخضر لروما الإيطالي للتعاقد مع جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس، أن روما سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات سانشو على سبيل الإعارة.

وأشار رومانو إلى أن العرض المقدم من روما هو الأفضل التي تلقاه يونايتد لضم الجناح الإنجليزي.

وأتم "يُجري سانشو حاليا محادثات مباشرة مع روما للاتفاق على الراتب".

وكان بروسيا دورتموند الألماني أبدى اهتماما بعودة سانشو لصفوف الفريق الأصفر والأسود.

وضم مانشستر يونايتد سانشو قادما من دورتموند في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.9 مليون دولار).

ويستمر تعاقد سانشو مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب سانشو الموسم الماضي 2024 - 2025 معارا إلى تشيلسي، مع خيار الشراء.

ولكن تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بعدما رفض الشروط الشخصية للاعب، وأعاده إلى يونايتد.

ولعب سانشو بصحبة البلوز في 42 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

واستبعد مانشستر يونايتد سانشو ضمن 5 لاعبين من الفريق الأول، إلى جانب ماركوس راشفورد، وتيريل مالاسيا، وأليخاندرو جارناتشو، وأنتوني.

إجمالا خاض سانشو 83 مباراة مع يونايتد، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق في مواجهة درع المجتمع 2024 أمام مانشستر سيتي حين دخل كبديل.

وخاض 3 مباريات فقط في موسم 2023 - 2024 بعد خلاف مع إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد، ليتم استبعاده ويعود إلى دورتموند في يناير 2024.

واحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد جيان بييرو جاسبريني.