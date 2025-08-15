إصابة مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بكسرين في القدم.. ومدة غيابه

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي إصابة مروان حمدي لاعب الفريق خلال مواجهة بيراميدز.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وكشف الإسماعيلي في بيان رسمي: "أثبت الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته بكسرين في المشطية الخامسة بقدمه اليمنى".

وأوضح النادي مدة غيابه "يحتاج إلى شهر للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة من جديد".

وجمع الإسماعيلي نقطة وحيدة بعد جولتين من انطلاقة الدوري بالتعادل مع بتروجت، قبل الخسارة أمام بيراميدز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء 19 أغسطس الساعة 9 مساءً.

اللاعب صاحب الـ23 عاما شارك أساسيا في مباراتي بتروجت وبيراميدز، قبل خروجه في المباراة الأخيرة في الدقيقة 53 مصابا.

ويعد مروان حمدي أحد العناصر الأساسية في صفوف الدراويش إذ خاض الموسم الماضي 25 مباراة في الدوري، وسجل خلالهم 6 أهداف، ومباراة في الكأس، ومثلها في كأس الرابطة وسجل خلاله هدفا واحدا.

