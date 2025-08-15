مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - أحمد رضا

تفتتح اليوم الجمعة الدوريات الأوروبية بمواجهات قوية أبرزها خاصة في الدوري الإنجليزي حيث يلتقي ليفربول أمام نيوكاسل.

كما تستأنف مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري بـ3 مواجهات، أبرزهم الأهلي أمام فاركو.

ويخوض منتخب مصر للناشئين لليد مباراة قوية أمام النرويج الساعة 5 في مباراة ترتيبية من الخامس حتى الثامن.

ويفتتح الوكرة الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري حمدي فتحي مبارياته في الدوري القطري.

ويمكنك معرفة كافة مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس بالضغط هنا

الدوري المصري

بتروجت × كهرباء الإسماعيلية الساعة 6 مساءً.. قناة OnSport 1

الأهلي × فاركو الساعة 9 مساءً.. قناة OnSport 1

حرس الحدود × البنك الأهلي 9 مساءً.. قناة On Sport 2

الدوري الإنجليزي

ليفربول × بورنموث الساعة 10 مساءً .. قناة beIN SPORTS 1 HD

دوري نجوم قطر

العربي × الوكرة 6:30 مساءً

بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

مصر × النرويج 5 مساءً.. قناة On Sport 2

