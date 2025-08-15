نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 01:18

كتب : Filgoal Team

نبيل الكوكي - المصري

أبدى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري سعادته عقب الفوز الكبير على طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري.

وقال الكوكي في تصريحاته بعد المباراة: "أغلقنا صفحة مباراة الطلائع على الفور وتركيزنا كبير في المباراة المقبلة".

وأضاف "كنا نهدف لحسم المباراة من الشوط الأول وهدف صلاح محسن المبكر ساعدنا في ذلك".

وأوضح "تركنا الاستحواذ في فترات كبيرة من الشوط الأول حرصا على عدم إجهاد اللاعبين".

وتابع "أجريت العدديد من التعديلات في تمركز اللاعبين عقب الهدف الثاني".

وأكمل "نهدف لتحقيق المزيد من التطور في مستويات اللاعبين، ونسعى لجعل اللاعبين أكثر شراسة في افتاك الكرات خاصة أمام منطقة جزاء الفريق".

وواصل "سعيد بالمنافسة بين اللاعبين في جميع المراكز وأسعى لإيجاد عزيمة كبيرة في نفوسهم".

وأضاف "حرية حركة لاعبي خط الهجوم تتيح مساحات كبيرة في دفاعات المنافس ونتدرب كثيرا على التسديد البعيد".

واختتم "الفوز يعطي للاعبين دوافع كبيرة ونحذر دائما من الاسترخاء عقب تحقيق الانتصارات".

وحقق المصري فوزًا كبيرًا على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السويس.

سجل ثلاثية المصري صلاح محسن، والوافد الجديد الجزائري منذر طمين، فيما أضاف محمد مخلوف الهدف الثالث.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة يتصدر المصري الدوري بعد مرور جولتين بالعلامة الكاملة 6 نقاط، مسجلا 6 أهداف، فيما استقبل هدف وحيد.

ولن يتمكن سوى فريق واحد من معادلة المصري بعد الجولة الثانية، وهو الزمالك الذي يمتلك 3 نقاط، ويخوض الجولة الثانية أمام المقاولون العرب يوم السبت.

الدوري المصري المصري نبيل الكوكي
نرشح لكم
جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو
أخر الأخبار
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري ساعة | الدوري المصري
جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة 2 ساعة | الدوري المصري
"يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن 3 تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق السيدات 3 ساعة | رياضة نسائية
أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال أمام الأهلي بافتتاحية الدوري القطري 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511242/نبيل-الكوكي-تركنا-الاستحواذ-لهذا-السبب-وننتظر-المزيد-من-لاعبي-المصري