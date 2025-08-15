نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري

أبدى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري سعادته عقب الفوز الكبير على طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري.

وقال الكوكي في تصريحاته بعد المباراة: "أغلقنا صفحة مباراة الطلائع على الفور وتركيزنا كبير في المباراة المقبلة".

وأضاف "كنا نهدف لحسم المباراة من الشوط الأول وهدف صلاح محسن المبكر ساعدنا في ذلك".

وأوضح "تركنا الاستحواذ في فترات كبيرة من الشوط الأول حرصا على عدم إجهاد اللاعبين".

وتابع "أجريت العدديد من التعديلات في تمركز اللاعبين عقب الهدف الثاني".

وأكمل "نهدف لتحقيق المزيد من التطور في مستويات اللاعبين، ونسعى لجعل اللاعبين أكثر شراسة في افتاك الكرات خاصة أمام منطقة جزاء الفريق".

وواصل "سعيد بالمنافسة بين اللاعبين في جميع المراكز وأسعى لإيجاد عزيمة كبيرة في نفوسهم".

وأضاف "حرية حركة لاعبي خط الهجوم تتيح مساحات كبيرة في دفاعات المنافس ونتدرب كثيرا على التسديد البعيد".

واختتم "الفوز يعطي للاعبين دوافع كبيرة ونحذر دائما من الاسترخاء عقب تحقيق الانتصارات".

وحقق المصري فوزًا كبيرًا على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السويس.

سجل ثلاثية المصري صلاح محسن، والوافد الجديد الجزائري منذر طمين، فيما أضاف محمد مخلوف الهدف الثالث.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة يتصدر المصري الدوري بعد مرور جولتين بالعلامة الكاملة 6 نقاط، مسجلا 6 أهداف، فيما استقبل هدف وحيد.

ولن يتمكن سوى فريق واحد من معادلة المصري بعد الجولة الثانية، وهو الزمالك الذي يمتلك 3 نقاط، ويخوض الجولة الثانية أمام المقاولون العرب يوم السبت.