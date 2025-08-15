جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو - بيراميدز

يعتبر محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز، إن فوز فريقه على الإسماعيلي مهم للغاية لأنها أول 3 نقاط في مشوار الفريق بالدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله مروان حمدي.

ويعد ذلك الفوز الأول لبيراميدز هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام وادي دجلة سلبيا دون أهداف.

أخبار متعلقة:
أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يقرر التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي

وأوضح جدو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الإسماعيلي يبقى فريقا كبيرا في النهاية، والفوز عليه أمر هام للغاية خاصة وأنها أول ٣ نقاط في مشوار الدوري ومن الضروري تحقيق النقاط حتى وإن كان المستوى أقل من المنتظر."

وأكمل جدو "البداية دائما تكون صعبة على الجميع، وشاهدنا بالفعل بداية أغلب الفرق".

وأضاف "من الضروري الفوز، لأن الدوري طويل ونشارك في العديد من البطولات، ولابد من الفوز مهما كانت الظروف والضغوط."

ورفض جدو الحديث عن فارق القيمة التسويقية بين بيراميدز وناديي دجلة والإسماعيلي "الأمر لا يخضع لتلك الأمور ويبقى الملعب هو الفيصل في الأداء والفوز".

وأتم حديثه عن مشاكل الفريق "لدينا بعض المشاكل في استغلال الفرص الكثيرة التي تتاح له في المباريات ولابد من استغلالها بالصورة الأمثل والجهاز الفني سيعمل على حلها بكل تأكيد."

ويلتقي بيراميدز في الجولة المقبلة أمام المصري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

الدوري محمد ناجي جدو بيراميدز
نرشح لكم
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو
أخر الأخبار
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري ساعة | الدوري المصري
جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة 2 ساعة | الدوري المصري
"يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن 3 تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق السيدات 3 ساعة | رياضة نسائية
أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال أمام الأهلي بافتتاحية الدوري القطري 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511241/جدو-لدينا-أزمة-في-استغلال-الفرص-والبدايات-دائما-صعبة