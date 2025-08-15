جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة

يعتبر محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز، إن فوز فريقه على الإسماعيلي مهم للغاية لأنها أول 3 نقاط في مشوار الفريق بالدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله مروان حمدي.

ويعد ذلك الفوز الأول لبيراميدز هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام وادي دجلة سلبيا دون أهداف.

وأوضح جدو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الإسماعيلي يبقى فريقا كبيرا في النهاية، والفوز عليه أمر هام للغاية خاصة وأنها أول ٣ نقاط في مشوار الدوري ومن الضروري تحقيق النقاط حتى وإن كان المستوى أقل من المنتظر."

وأكمل جدو "البداية دائما تكون صعبة على الجميع، وشاهدنا بالفعل بداية أغلب الفرق".

وأضاف "من الضروري الفوز، لأن الدوري طويل ونشارك في العديد من البطولات، ولابد من الفوز مهما كانت الظروف والضغوط."

ورفض جدو الحديث عن فارق القيمة التسويقية بين بيراميدز وناديي دجلة والإسماعيلي "الأمر لا يخضع لتلك الأمور ويبقى الملعب هو الفيصل في الأداء والفوز".

وأتم حديثه عن مشاكل الفريق "لدينا بعض المشاكل في استغلال الفرص الكثيرة التي تتاح له في المباريات ولابد من استغلالها بالصورة الأمثل والجهاز الفني سيعمل على حلها بكل تأكيد."

ويلتقي بيراميدز في الجولة المقبلة أمام المصري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.