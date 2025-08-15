"يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري والمقررة يوم السبت.

ويلتقي يوم السبت الزمالك أمام المقاولون العرب، وإنبي أمام وادي دجلة، غزل المحلة في مواجهة سموحة.

ويدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب، محمد عباس مايو، ويعاونه محمد مجدي سليمان، وعلي علاء.

ويتواجد عبد الحكيم ناصر حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكم فيديو، وكيرلس نزيه حكما مساعدا للفيديو.

يذكر أن محمد عباس مايو أدار مباراة الجولة الأولى بين بيراميدز ووادي دجلة في افتتاحية مسابقة الدوري.

وظهر مايو مرتديا قميص الحكام مدونا عليه اسمه خلف القميص.

إنبي × داي دجلة

حكم ساحة: محمود ناصف

مساعدان: محمود ابوالرجال، ومحمد مجدي سيد

حكم رابع: أحمد ناجي

حكم فيديو: مصطفى مدحت

حكم مساعد فيديو: أحمد عادل عبد الفتاح

غزل المحله × سموحة

حكم ساحة :محمد العتباني

مساعدان: أحمد حسام طه، وعمران فريج

الحكم الرابع: محمد ناصر

حكم فيديو: علاء صبري

حكم فيديو مساعد: محمد العيوطي