الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري

حقق المصري فوزًا كبيرًا على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السويس.

سجل ثلاثية المصري صلاح محسن، والوافد الجديد الجزائري منذر طمين، فيما أضاف محمد مخلوف الهدف الثالث.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة يتصدر المصري الدوري بعد مرور جولتين بالعلامة الكاملة 6 نقاط، مسجلا 6 أهداف، فيما استقبل هدف وحيد.

ولن يتمكن سوى فريق واحد من معادلة المصري بعد الجولة الثانية، وهو الزمالك الذي يمتلك 3 نقاط، ويخوض الجولة الثانية أمام المقاولون العرب يوم السبت.

فيما يغيب الجونة عن خوض مباريات الجولة الثانية، وبالتالي لن يلحق بالمصري.

ونال عبد الرحيم دغموم جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي.

ويلتقي المصري في الجولة المقبلة أمام بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة للدوري.

التشكيل:

طلائع الجيش: محمد شعبان - خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - خالد سطوحي - عمرو طارق - علي حمدي - حسام السويسي - بو بكار كيتا - ديلسون - إسماعيل أجورو

المصري: عصام ثروت - أحمد عيد - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي - محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد علي عامر - عبد الرحميم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن

تفاصيل المباراة:

تقدم المصري مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق صلاح محسن الذي استغل عرضية رائعة من عبد الرحيم دغموم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف منذر طمين الوافد الجديد الجزائري، الهدف الثاني في الدقيقة 52 مستغلا سرعته أمام محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش، لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس محمد شعبان ليسكن الكرة الشباك.

وتألق عصام ثروت حارس المصري في التصدي لرأسية من إسماعيل أجورو مهاجم طلائع الجيش في الدقيقة 72 ليحافظ على شباكه نظيفة.

وقبل النهاية بـ 3 دقائق، سجل محمد مخلوف الهدف الثالث من تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وكاد كريم بامبو البديل أن يسجل الهدف الرابع بعد انفراده بالمرمى، ولكن أنقذ حارس طلائع الجيش مرماه من تلقي مزيد من الأهداف.