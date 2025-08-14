الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون

أعلن نادي الزمالك تسوية مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق وجهازه المعاون.

وكشف الزمالك عن تواصل الإدارة الرياضية مع المدرب البرتغالي لإنهاء الأمور بصورة ودية، حتى لا تصل إلى مرحلة التقاضي.

وأوضح الزمالك أنه تم إنهاء كافة الأمور المالية بعد التواصل بين الجانبين.

وأضاف الزمالك "كلف جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات المدرب البرتغالي ومعاونيه ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين."

وأتم الزمالك "عبر البرتغالي جوزيه جوميز عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة."

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.

الزمالك جوزيه جوميز
