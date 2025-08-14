الزمالك يعلن 3 تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق السيدات

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك كرة قدم

أعلن الزمالك إبرام 3 تعاقدات لدعم الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الزمالك عن ضم روميساء أسامة لاعبة وادي دجلة سابقًا، ومنة سند من فريق الأميرية في صفقتي انتقال حر.

كما تعاقد الزمالك مع فريدة أمير من زد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وينطلق دوري الكرة النسائية لموسم 2025 - 2026 يوم الجمعة 22 أغسطس.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأولى أمام بالم هيلز يوم 22 أغسطس على ملعب الزمالك الفرعي الساعة 4:30 مساءً.

واحتل الزمالك الموسم الماضي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

وتوج مسار بلقب الدوري بـ71 نقطة، مبتعدا عن الأهلي الوصيف بـ66 نقاط، ووادي دجلة صاحب المركز الثالث 63 نقطة.

