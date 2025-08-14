أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال أمام الأهلي بافتتاحية الدوري القطري

شارك أكرم توفيق في فوز فريقه الشمال أمام الأهلي بهدفين نظيفين، على استاد خليفة الدوري، في افتتاحية مباريات الدوري القطري.

أكرم توفيق النادي : الشمال الشمال

سجل الهدف الأول محمد المناعي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشمال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد عمر الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقتين، لتنتهي بهدفين نظيفين.

وحل أكرم توفيق بديلا في الدقيقة 71 بدلا من محمد المناعي صاحب الهدف الأول.

وانطلق الدوري القطري اليوم بمواجهتين، بفوز الريان أمام السيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفوز الشمال بهدفين نظيفين أمام الأهلي.

ويلعب المحترف المصري الثاني في الدوري القطري، حمدي فتحي مع فريقه الوكرة السادسة والنصف مساء الجمعة لحساب الجولة الأولى.

وانضم أكرم توفيق إلى الشمال القطري في صفقة انتقال حر شهر يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع الأهلي.

واختتم الشمال الموسم المنصرم باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.

وبدأ أكرم توفيق مسيرته في صفوف نادي إنبي وانتقل منه إلى الأهلي في صيف 2016.

ولعب توفيق في صفوف الجونة في يناير 2019 معارا من الأهلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في 2020.