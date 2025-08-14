السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول

أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ مودرن سبورت أنه فريق يستهدف إعادة النادي لمكانة الطبيعي.

وانتصر مودرن سبورت بنتيجة 2-1 على الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري المصري ليتصدر الترتيب رفقة زد بشكل مؤقت.

وقال السقا لـ أون سبورت: "نبني شخصية جديدة للفريق مع مجدي عبد العاطي لنعود كما كنا منذ سنتين فنيا وإداريا وفي المكانة التي يستحقها النادي".

وأضاف "نلعب على الفوز في كل مباراة، والمهم أن يحالفنا التوفيق، والكل كان يقول إننا سنكون في مشكلة بسبب جدول المباريات إذ سنواجه الأهلي ثم الاتحاد ثم الزمالك ثم بيراميدز في أول 4 جولات، الأمر لم يكن سهلا لكنه يحتاج لتركيز كبير".

وأكمل "الرطوبة العالية لم تساعد لاعبي الفريقين وهو ما تسبب في هدوء أسلوب وأداء اللاعبين".

وأتم "خضنا مباراة كبيرة ضد الأهلي ونقول إننا نستهدف مكانة جيدة وسنخوض فترة إعداد جديدة في التوقف الدولي المقبل بعد لقاء حرس الحدود".

سجل هدفا اللقاء محمد هلال ومحمود رزق.

ولم يخسر مودرن سبورت في آخر 8 مواجهات بالدوري المصري ضد الاتحاد بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات.

ويتذيل الاتحاد الترتيب بدون رصيد بعدما استقبل 5 أهداف.

ولأول مرة يبدأ الاتحاد الموسم بدون انتصار في أول جولتين منذ موسم 2012-13.

فيما رفع مودرن سبورت رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتا بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي 2-2.

