كرة سلة - تم التأهل.. مصر تهزم السنغال في بطولة أمم إفريقيا

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

تغلب منتخب مصر على السنغال بنتيجة 91-77 في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة "أفرو باسكت".

تقدم الفراعنة في الربع الأول بنتيجة 20-18، ثم 42-36 بنهاية الربع الثاني، واتسع الفارق بختام الربع الثالث إلى 67-55، قبل تأكيد الهيمنة بنهاية الربع الأخير.

وتأجل انطلاق المباراة بسبب كسر في زجاج لوحة السلة، وتم إصلاحه قبل بدايتها.

بذلك تأهل منتخب مصر رسميا إلى ربع النهائي بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا.

وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على مالي، وفازت السنغال على أوغندا.

بينما فازت مالي على أوغندا في الجولة الثانية.

وحتى لو خسر منتخب مصر أمام أوغندا في الجولة الأخيرة، سيحتفظ بالصدارة لتفوقه في المواجهات المباشرة على مالي والسنغال.

وتستضيف أنجولا منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات مالي والسنغال وأوغندا.

مواعيد ونتائج مباريات المنتخب

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر 74-59 مالي

الخميس 14 أغسطس - مصر 91-77 السنغال

السبت 16 أغسطس - مصر × أوغندا - 7:30 مساء

المجموعات

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - رواندا.

المجموعة الثانية: تونس - نيجيريا - الكاميرون - مدغشقر.

المجموعة الثالثة: أنجولا - جنوب السودان - غينيا - ليبيا.

المجموعة الرابعة: مصر - السنغال - مالي - أوغندا.

طريقة التأهل

يصعد متصدر كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي في انتظار منافسه من الملحق المؤهل لدور الثمانية.

إذ يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة ملحقا لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

وتقام أدوار الملحق وربع النهائي حتى المباراة النهائية بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

قائمة المنتخب

تضم القائمة النهائية كل من: عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف أبو شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - يوسف باتريك - خالد عبدالناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران "بيبو" - أنس أسامة - أحمد أبو العلا "بيبو".

ويقود المنتخب محمد الكرداني المدير الفني.

تاريخ منتخب مصر

يعتبر منتخب الفراعنة ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع السنغال.

بينما في الصدارة يأتي منتخب أنجولا الأكثر تتويجا باللقب 11 مرة سابقا.

ويعود آخر مرة توج بها منتخب مصر باللقب إلى نسخة 1983.

ويشارك منتخب مصر للمرة 25 في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا للسلة والثامنة على التوالي.

ونجح منتخب مصر في التأهل للنهائي آخر مرة عام 2013 عندما حصد الفراعنة الوصافة.

