عمر فايد إلى أروكا البرتغالي على سبيل الإعارة

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

عمر فايد - أروكا البرتغالي

أعلن نادي أروكا البرتغالي ضم عمر فايد مدافع فنربشخة البرتغالي على سبيل الإعارة مع نية الشراء.

وقدم النادي عمر فايد بعد استعراض مجسمات مصرية فرعونية، ليعلن وصول المدافع المصري إلى النادي الشهير بـ "الذئاب".

وبات عمر فايد اللاعب المصري رقم 15 في الدوري البرتغالي بعد مجدي عبد الغني، وعلي غزال، وعبد الستار صبري، وأحمد سيد "زيزو"، وصالح جمعة، ومروان محسن، ومحمد إبراهيم، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ومحمود عزت، وعلي فتحي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وحسام حسن، وأحمد حسن "كوكا"، وبلال مظهر

ويعد أحمد حسن كوكا المصري الأكثر خوضا للمباريات في الدوري البرتغالي برصيد 129 مباراة.

ويلعب حمزة علاء حارس الأهلي السابق يلعب مع بورتيمونينسي في الدرجة الثانية البرتغالية.

ولعب عمر فايد معارا من فنربشخة إلى بيرشكوت الناشط في الدوري البلجيكي الموسم الماضي 2024 - 2025، فيما لعب الموسم قبل الماضي 2023 - 2024 مع نادي نوفي بازار الصربي.

اللاعب صاحب الـ22 عاما والذي ساهم في حصول منتخب مصر على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، هو أحد ناشئي نادي المقاولون العرب.

وانضم عمر فايد إلى فنربشخة التركي في صيف 2023، ولكن لم يعلب ضمن صفوفه، ليخرج الإعارة الثالثة للموسم الثالث على التوالي.

ولعب عمر فايد الموسم الماضي 15 مباراة في كافة البطولات بإجمالي دقائق 1.012 دقيقة، وساهم في هدف.

