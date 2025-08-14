الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع

كشف الجهاز الطبي في الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت آخر تطورات حالة أحمد ربيع لاعب وسط الفريق.

وانضم ربيع إلى الزمالك في الصيف الحالي وغاب عن اللقاء الأول ضد سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وانتصر الزمالك على سيراميكا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري.

