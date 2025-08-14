الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع
الخميس، 14 أغسطس 2025 - 21:30
كتب : إبراهيم رمضان
كشف الجهاز الطبي في الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت آخر تطورات حالة أحمد ربيع لاعب وسط الفريق.
وانضم ربيع إلى الزمالك في الصيف الحالي وغاب عن اللقاء الأول ضد سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.
وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.
ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة .
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
وانتصر الزمالك على سيراميكا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري.
نرشح لكم
السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(2) المصري.. إنقاذ رائع انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الإسماعيلي التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش تعادل يحدث لأول مرة.. نقطة لـ زد وسيراميكا كليوباترا مودرن سبورت يواصل تفوقه على الاتحاد بثنائية هلال ورزق التشكيل - عودة الشيبي ضمن 3 تعديلات من بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي