كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين

لم ينجح المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد في العبور إلى نصف النهائي بعد الخسارة أمام إسبانيا حامل اللقب بنتيجة 31-29.

وبتلك النتيجة يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره النرويجي، في مباراة ترتيبية من المراكز الخامس حتى الثامن.

موعد مباراة مصر

وستحدد مباراة مصر والنرويج إما اللعب على مواجهة تحديد المركز الخامس في حالة الفوز، أو اللعب على المركز السابع في حالة الخسارة.

المباراة ستقام غدا الجمعة الساعة 5:15 على الصالة المغطاة في استاد القاهرة.

وعلى الجانب الآخر في المواجهات الترتيبية من الخامس حتى الثامن، يلتقي منتخبا أيسلندا والمجر في تمام السابعة والنصف غدا الجمعة.

مواعيد نصف النهائي

أما مباراتي نصف النهائي بين إسبانيا والسويد فتقام غدا الجمعة الساعة الخامسة مساءً، والدنمارك أمام ألمانيا الساعة 7:30.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، بجمع 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

ولم ينجح ناشئو مصر في التأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين توج بلقب بطولة العالم للناشئين في 2019 والتي أقيمت بمقدونيا، وحقق المركز الرابع في النسخة الماضية في كرواتيا 2023، فيما ألغيت بطولة 2021 في اليونان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.