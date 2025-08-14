قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو

يغيب ياسر إبراهيم وعاد حسين الشحات وأحمد رمضان لقائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع فاركو غدا الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب ياسر بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يتواصل غياب عمر كمال لأسباب فنية.

وشهدت القائمة عودة حسين الشحات وأحمد رمضان بعدما غابا عن الجولة الأولى.

وجاء قائمة الأهلي لمباراة فاركو

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي- أحمد رمضان - أشرف داري- محمد شكري- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا - محمد هاني.

خط الوسط: محمد على بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد رضا - أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي - حسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة 2-2 مع مودرن سبورت.

فيما تعادل فاركو مع إنبي سلبيا بدون أهداف.