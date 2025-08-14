مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(2) المصري.. إنقاذ رائع

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد السكندري

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش، أمام المصري في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد السويس.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.

------------------

ق 72: إنقاذ رائع من عصام ثروت حارس المصري بعد رأسية من إسماعيل أجورو مهاجم طلائع الجيش.

ق 52: جووووووول الجزائري منذر طمين الوافد الجديد يسجل الهدف الثاني للمصري مستغلا سرعته أمام محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: جووووووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول للمصري برأسية مستغلا عرضة عبد الرحيم دعموم ليسجلها في المرمى.

انطلاق المباراة

طلائع الجيش المصري الدوري
