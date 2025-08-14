انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0)-(3) المصري

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش، أمام المصري في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد السويس.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.

------------------

نهاية المباراة بفوز المصري بثلاثية نظيفة، وحصول عبد الرحيم دغموم على جائزة رجل المباراة للمباراة الثانية على التوالي.

ق 87: جوووول محمد مخلوف يسجل الهدف الثالث للمصري من تسديدة صاروخية.

ق 72: إنقاذ رائع من عصام ثروت حارس المصري بعد رأسية من إسماعيل أجورو مهاجم طلائع الجيش.

ق 52: جووووووول الجزائري منذر طمين الوافد الجديد يسجل الهدف الثاني للمصري مستغلا سرعته أمام محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: جووووووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول للمصري برأسية مستغلا عرضة عبد الرحيم دعموم ليسجلها في المرمى.

انطلاق المباراة

المصري طلائع الجيش الدوري
نرشح لكم
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع
أخر الأخبار
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري 3 دقيقة | الدوري المصري
جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة ساعة | الدوري المصري
"يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري ساعة | الدوري المصري
أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن 3 تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق السيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال أمام الأهلي بافتتاحية الدوري القطري 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511228/انتهت-في-الدوري-طلائع-الجيش-0-3-المصري