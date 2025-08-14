الاتحاد الدولي لليد: مباراة مصر وإسبانيا تدخل التاريخ بحضور جماهيري قياسي

شهدت مباراة إسبانيا ومصر في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد حضورا جماهيريا قياسيا.

وحضر المباراة في صالة استاد القاهرة 22.150 ألف متفرج.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن الحضور الجماهير في مباراة إسبانيا ومصر شهد رقما قياسيا لأول مرة من نوعها في هذا الحدث.

وخسر المنتخب المصري أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد بنتيجة 31-29.

ورغم تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول 15-13، واتساع الفارق في الشوط الثاني إلى 4 أهداف، إلا أن المنتخب الإسباني نجح في الدقائق الثمانية الأخيرة في التعادل وتوسيع الفارق لهدفين، لتنتهي المباراة بفوز الماتادور.

وبتلك النتيجة يلتقي المنتخب المصري أمام النرويج في مباراة ترتيبة من المركز الخامس حتى الثامن، فيما يصطدم منتخب إسبانيا بمنافسه السويد في نصف النهائي.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، بجمع 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

ولم ينجح ناشئو مصر في التأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين توج بلقب بطولة العالم للناشئين في 2019 والتي أقيمت بمقدونيا، وحقق المركز الرابع في النسخة الماضية في كرواتيا.

وتحددت مواجهات نصف النهائي بمباراتي الدنمارك أمام ألمانيا، وإسبانيا أمام السويد.

فيما يلعب المنتخب المصري أمام النرويج، والمجر أمام أيسلندا في المباريات الترتيبة من الخامس حتى الثامن.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.