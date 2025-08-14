كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين

خسر المنتخب المصري أمام إسبانيا حامل اللقب في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد بنتيجة 31-29.

ورغم تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول 15-13، واتساع الفارق في الشوط الثاني إلى 4 أهداف، إلا أن المنتخب الإسباني نجح في الدقائق الثمانية الأخيرة في التعادل وتوسيع الفارق لهدفين، لتنتهي المباراة بفوز الماتادور.

وبتلك النتيجة يلتقي المنتخب المصري أمام النرويج في مباراة ترتيبة من المركز الخامس حتى الثامن، فيما يصطدم منتخب إسبانيا بمنافسه السويد في نصف النهائي.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، بجمع 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

ولم ينجح ناشئو مصر في التأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين توج بلقب بطولة العالم للناشئين في 2019 والتي أقيمت بمقدونيا، وحقق المركز الرابع في النسخة الماضية في كرواتيا 2023، فيما ألغيت بطولة 2021 في اليونان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتحددت مواجهات نصف النهائي بمباراتي الدنمارك أمام ألمانيا، وإسبانيا أمام السويد.

فيما يلعب المنتخب المصري أمام النرويج، والمجر أمام أيسلندا في المباريات الترتيبة من الخامس حتى الثامن.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

تفاصيل المباراة

بعد مرور أول 4 دقائق تقدم المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة الرابعة نجح مصطفى عادل حارس المرمى في التصدي لرمية جزائية.

ولكن استحوذ المنتخب الإسباني على الكرة مجددا وتعادل 2-2.

وحتى الدقيقة التاسعة كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3، قبل أن يهدر يوسف عبد الغني أفضل لاعب في مباراة الدنمارك رمية جزائية.

ونجح المنتخب الإسباني في التقدم للمرة الأولى في الدقيقة العاشرة بنتيجة 4-3.

واستمر المنتخب الإسباني في التقدم حتى وصلت النتيجة إلى 6-3، ليحصل مدرب المنتخب المصري على وقت مستقطع في الدقيقة 11.

قلص المنتخب النتيجة إلى هدف في الدقيقة 14 لتصبح النتيجة 7-6، قبل أن يهدر يحيى الكردي فرصة محققة على الـ6 ياردات.

ونجح زياد عواد في تسجيل الهدف السابع، ثم يوسف عبد الغني الهدف الثامن والتاسع ليتسع الفارق لهدفين لصالح مصر.

واستمر فارق الهدفين لصالح مصر، حتى نجح المنتخب الإسباني في تقليص الفارق في الدقيقة 22 لتصبح النتيجة 11-10 لصالح مصر.

ومن جملة تكيتيكية هوائية نجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الـ12 ليوسع الفارق لهدفين مجددا.

حاول يوسف عمرو التسديد ولكن الدفاع الإسباني نجح في تنفيذ "بلوك" دفاعي، وعلى الجانب الآخر اصطدمت تسديدة لاعب إسبانيا روكاس بيريز في القائم، ليستمر فارق الهدفين في الدقيقة 26.

استمر فارق الهدفين حتى نهاية الشوط الأول، الذي شهد حصول علي مدبولي على إيقاف دقيقتين لمروره أمام الكرة بعد إحراز الهدف القاتل في الثواني الأخيرة، لينتهي الشوط بنتيجة 15-13.

انطلق الشوط الثاني واستمرت أول 3 دقائق دون تسجيل أي هدف، حتى الدقيقة 34 والتي شهدت تسجيل المنتخب أول هدف في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 16-13.

ونال عادل أحمد إيقاف لمدة دقيقتين لمنع لاعب إسبانيا من التسديد، لتنجح إسبانيا في تقليص الفارق 16-14.

ومنع القائم المنتخب المصري من توسيع الفارق، ليسدد حارس إسبانيا مباشرة في المرمى المصري الخالي نتيجة النقص العددي، ولكن تمر بجوار القائم.

حتى الدقيقة 37 استمر فارق الهدفين لتصبح النتيجة 17-15.

ونجح المنتخب المصري للناشئين في توسيع الفارق بهدف لحمزة وليد، لأول مرة في المباراة لـ4 أهداف في الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 20-16.

حاول المنتخب الإسباني تقليص الفارق ونجح في ذلك أكثر من مرة، ليصبح الفارق هدفين، قبل أن تشهد الدقيقة 51 تقليص الفارق لهدف وحيد، ليحصل مدرب مصر فرناندو باربيتو على وقت مستقطع.

ولكن رغم ذلك نجح المنتخب الإسباني في العودة والتقدم بفارق هدفين في الدقيقة 55.

واستمر الفارق هدفين حتى الدقيقة الأخيرة، التي نجح فيها المنتخب المصري في تقليص الفارق لهدف في الدقيقة الأخيرة.

ولكن نجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف رقم 31 في الثواني الأخيرة، ليقضي على آمال الفراعنة في العبور إلى نصف النهائي لتنتهي المباراة بنتيجة 31-29.