انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الإسماعيلي

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي ومحمد نصر - بيراميدز ضد الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع من هنا

==

ق 94 طرد محمد إيهاب بالإنذار الثاني بعد تدخل على مصطفى فتحي

ق 85 طرد بلاتي توريه بالإنذار الثاني لتسديد الكرة بعد الصافرة

ق 84 طرد يورتشيتش للاعتراض

ق 83 جووول أول من مروان حمدي لبيراميدز

ق 45+5 هدف غير محتسب لبيراميدز بسبب تسلل محمد رضا بوبو

ق 10 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز مهند لاشين ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية.

ق 2 الأولى تضيع من الإسماعيلي فوق العارضة

بداية المباراة

بيراميدز الإسماعيلي الدوري المصري
