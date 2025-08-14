انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الإسماعيلي
الخميس، 14 أغسطس 2025 - 21:06
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.
==
ق 94 طرد محمد إيهاب بالإنذار الثاني بعد تدخل على مصطفى فتحي
ق 85 طرد بلاتي توريه بالإنذار الثاني لتسديد الكرة بعد الصافرة
ق 84 طرد يورتشيتش للاعتراض
ق 83 جووول أول من مروان حمدي لبيراميدز
ق 45+5 هدف غير محتسب لبيراميدز بسبب تسلل محمد رضا بوبو
ق 10 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز مهند لاشين ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية.
ق 2 الأولى تضيع من الإسماعيلي فوق العارضة
بداية المباراة
نرشح لكم
السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(2) المصري.. إنقاذ رائع التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش تعادل يحدث لأول مرة.. نقطة لـ زد وسيراميكا كليوباترا مودرن سبورت يواصل تفوقه على الاتحاد بثنائية هلال ورزق التشكيل - عودة الشيبي ضمن 3 تعديلات من بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي