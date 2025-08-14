التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش

كشف نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

وتقام المباراة على استاد السويس.

وأجرى الكوكي تبديلان للمصري، أحدهما اضطراري بنزول عصام ثروت بدلا من محمود حمدي حارس المرمى المصاب.

وكذلك يبدأ أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن بدلا من كريم العراقي.

ويبدأ المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عيد - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد علي عامر

الهجوم: عبد الرحميم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - أحمد منصور - ميدو جابر - خالد صبحي - كريم بامبو - كريم العراقي - حسن علي - عمر الساعي - موجيشا

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.