التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد السكندري

كشف نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وتأخر انطلاق المباراة إلى التاسعة والنصف، بسبب مباراة المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر.

وتقام المباراة على استاد السويس.

أخبار متعلقة:
بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري خبر في الجول - المصري يتفق مع الشامي على تجديد تعاقده

وأجرى الكوكي تبديلان للمصري، أحدهما اضطراري بنزول عصام ثروت بدلا من محمود حمدي حارس المرمى المصاب.

وكذلك يبدأ أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن بدلا من كريم العراقي.

ويبدأ المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عيد - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد علي عامر

الهجوم: عبد الرحميم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - أحمد منصور - ميدو جابر - خالد صبحي - كريم بامبو - كريم العراقي - حسن علي - عمر الساعي - موجيشا

وكان المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 1، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق.

المصري طلائع الجيش الدوري
نرشح لكم
الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو استراحة الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية سلبية للشوط الأول تعادل يحدث لأول مرة.. نقطة لـ زد وسيراميكا كليوباترا مودرن سبورت يواصل تفوقه على الاتحاد بثنائية هلال ورزق التشكيل - عودة الشيبي ضمن 3 تعديلات من بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي مران الأهلي – محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو
أخر الأخبار
كرة سلة - تم التأهل.. مصر تهزم السنغال في بطولة أمم إفريقيا 20 دقيقة | رياضات أخرى
عمر فايد إلى أروكا البرتغالي على سبيل الإعارة 24 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين 53 دقيقة | كرة يد
قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الدولي لليد: مباراة مصر وإسبانيا تدخل التاريخ بحضور جماهيري قياسي ساعة | كرة يد
كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511224/التشكيل-تبديلان-وصلاح-محسن-يقود-هجوم-المصري-أمام-طلائع-الجيش