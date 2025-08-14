تعادل يحدث لأول مرة.. نقطة لـ زد وسيراميكا كليوباترا

فرض التعادل السلبي نفسه بين زد وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا بينهما في جميع المسابقات بعد 3 تعادلات سابقة جاءت بنتيجة إيجابية.

وارتقى زد للصدارة بفارق الأهداف عن مودرن سبورت مستفيدا من الفوز في الجولة الأولى 2-0 على المقاولون العرب.

وحصد سيراميكا أول نقطة له هذا الموسم بعدما خسر بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الزمالك.

وصف المباراة

رغم أن الشوط الأول شهد عدة فرص لكن كلا الحارسين كانا في الموعد لينتهي سلبيا.

في الشوط الثاني تألق علي لطفي في التصدي لفرصة من ركنية عن طريق أحمد بلحاج في الدقيقة 54.

وبعد 10 دقائق توقف اللقاء لإصابة عمرو قلاوة الذي لم يستطع استكمال اللقاء.

ثم تبعه أحمد طارق مدافع زد في الدقيقة 71 حيث خرج مصابا أيضا.

وفي الدقيقة 90 انفرد البديل رأفت خليل وأهدر فرصة التقدم بتسديدة علت العارضة لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.