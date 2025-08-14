مودرن سبورت يواصل تفوقه على الاتحاد بثنائية هلال ورزق

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

حسام حسن - مودرن سبورت

واصل مودرن سبورت تفوقه على الاتحاد السكندري بالفوز 2-0 في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

سجل هدفا اللقاء محمد هلال ومحمود رزق.

ولم يخسر مودرن سبورت في آخر 8 مواجهات بالدوري المصري ضد الاتحاد بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات.

أخبار متعلقة:
التشكيل - عودة الشيبي ضمن 3 تعديلات من بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي مران الأهلي – محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو رئيس خيتافي يهاجم رابطة الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين

ويتذيل الاتحاد الترتيب بدون رصيد بعدما استقبل 5 أهداف.

ولأول مرة يبدأ الاتحاد الموسم بدون انتصار في أول جولتين منذ موسم 2012-13.

فيما رفع مودرن سبورت رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتا بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي 2-2.

وصف المباراة

ارتكب محمود عبد الرحيم "جنش" خطأً مبكرا تحصل من خلاله حسام حسن على ركلة جزاء في الدقيقة 3.

وانبرى لها محمد هلال وسددها بكل قوة على يمين الحارس معلنا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 5.

وحاول جون إيبوكا تهديد مرمى مودرن مرتين لكن الحارس والدفاع كانا في الموعد.

وفي الدقيقة 45+6 أرسل علي فوزي ركلة ركنية أودعها محمود رزق برأسية في الشباك الذي انبرى أعلى من الجميع وسجل ثاني أهداف مودرن مؤكدا تقدم فريقه.

في الشوط الثاني حاول لاعبو مودرن تعزيز التقدم عن طريق محمد هلال وأرنولد إيبا.

وحتى الدقيقة 80 لم يسدد لاعبو الاتحاد على مرمى محمد أبو جبل سوى كرة وحيدة.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد سوى تدخلات قوية حيث أشهر حمادة القلاوي حكم اللقاء 6 بطاقات صفراء.

وخطف فادي فريد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+2 من لمسة رائعة بعد عرضية متقنة، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

الاتحاد السكندري الدوري االمصري مودرن سبورت
نرشح لكم
الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. جوووووول الأول استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية سلبية للشوط الأول التشكيل - تبديلان وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش تعادل يحدث لأول مرة.. نقطة لـ زد وسيراميكا كليوباترا التشكيل - عودة الشيبي ضمن 3 تعديلات من بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي مران الأهلي – محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو
أخر الأخبار
كرة سلة - تم التأهل.. مصر تهزم السنغال في بطولة أمم إفريقيا 20 دقيقة | رياضات أخرى
عمر فايد إلى أروكا البرتغالي على سبيل الإعارة 24 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين 53 دقيقة | كرة يد
قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) المصري.. جوووووول الأول ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الدولي لليد: مباراة مصر وإسبانيا تدخل التاريخ بحضور جماهيري قياسي ساعة | كرة يد
كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511222/مودرن-سبورت-يواصل-تفوقه-على-الاتحاد-بثنائية-هلال-ورزق