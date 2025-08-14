مودرن سبورت يواصل تفوقه على الاتحاد بثنائية هلال ورزق

واصل مودرن سبورت تفوقه على الاتحاد السكندري بالفوز 2-0 في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

سجل هدفا اللقاء محمد هلال ومحمود رزق.

ولم يخسر مودرن سبورت في آخر 8 مواجهات بالدوري المصري ضد الاتحاد بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات.

ويتذيل الاتحاد الترتيب بدون رصيد بعدما استقبل 5 أهداف.

ولأول مرة يبدأ الاتحاد الموسم بدون انتصار في أول جولتين منذ موسم 2012-13.

فيما رفع مودرن سبورت رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتا بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي 2-2.

وصف المباراة

ارتكب محمود عبد الرحيم "جنش" خطأً مبكرا تحصل من خلاله حسام حسن على ركلة جزاء في الدقيقة 3.

وانبرى لها محمد هلال وسددها بكل قوة على يمين الحارس معلنا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 5.

وحاول جون إيبوكا تهديد مرمى مودرن مرتين لكن الحارس والدفاع كانا في الموعد.

وفي الدقيقة 45+6 أرسل علي فوزي ركلة ركنية أودعها محمود رزق برأسية في الشباك الذي انبرى أعلى من الجميع وسجل ثاني أهداف مودرن مؤكدا تقدم فريقه.

في الشوط الثاني حاول لاعبو مودرن تعزيز التقدم عن طريق محمد هلال وأرنولد إيبا.

وحتى الدقيقة 80 لم يسدد لاعبو الاتحاد على مرمى محمد أبو جبل سوى كرة وحيدة.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد سوى تدخلات قوية حيث أشهر حمادة القلاوي حكم اللقاء 6 بطاقات صفراء.

وخطف فادي فريد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+2 من لمسة رائعة بعد عرضية متقنة، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.