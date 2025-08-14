انتهت كرة سلة - مصر (91)-(77) السنغال.. ثاني مباريات أمم إفريقيا

منتخب مصر - كرة سلة

يلعب منتخب مصر مباراته الثانية في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة ضد السنغال.

وفاز منتخب مصر على مالي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته ضمن المجموعة التي تضم أيضا السنغال وأوغندا.

وتأجل انطلاق المباراة بسبب كسر في زجاج لوحة السلة، وتم إصلاحه قبل بدايتها.

نهاية المباراة: مصر 91-77 السنغال

87-75

81-68

79-68

67-57

نهاية الربع الثالث: مصر 67-55 السنغال

65-53

54-47

السنغال تقلص من جديد 52-45

ثلاثية مصرية توسع الفارق.. 52-43

49-43 للفراعنة

ثلاثية مصرية ترد.. 47-43

ثلاثية سنغالية.. 44-43

44-40

مصر تعيد فارق الـ 6 نقاط.. 44-38

السنغال تقلص الفارق مع انطلاق الربع الثالث 42-38

نهاية الربع الثاني: مصر 42-36 السنغال

42-31.. تفوق كبير للفراعنة

24-20

22-18 للفراعنة

نهاية الربع الأول: مصر 20-18 السنغال

بداية المباراة

وتستضيف أنجولا منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات مالي والسنغال وأوغندا.

مواعيد ونتائج مباريات المنتخب

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر 74-59 مالي

الخميس 14 أغسطس - مصر × السنغال - تبدأ بعد قليل

السبت 16 أغسطس - مصر × أوغندا - 7:30 مساء

المجموعات

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - رواندا.

المجموعة الثانية: تونس - نيجيريا - الكاميرون - مدغشقر.

المجموعة الثالثة: أنجولا - جنوب السودان - غينيا - ليبيا.

المجموعة الرابعة: مصر - السنغال - مالي - أوغندا.

طريقة التأهل

يصعد متصدر كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي في انتظار منافسه من الملحق المؤهل لدور الثمانية.

إذ يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة ملحقا لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

وتقام أدوار الملحق وربع النهائي حتى المباراة النهائية بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

قائمة المنتخب

تضم القائمة النهائية كل من: عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف أبو شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - يوسف باتريك - خالد عبدالناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران "بيبو" - أنس أسامة - أحمد أبو العلا "بيبو".

ويقود المنتخب محمد الكرداني المدير الفني.

تاريخ منتخب مصر

يعتبر منتخب الفراعنة ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع السنغال.

بينما في الصدارة يأتي منتخب أنجولا الأكثر تتويجا باللقب 11 مرة سابقا.

ويعود آخر مرة توج بها منتخب مصر باللقب إلى نسخة 1983.

ويشارك منتخب مصر للمرة 25 في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا للسلة والثامنة على التوالي.

ونجح منتخب مصر في التأهل للنهائي آخر مرة عام 2013 عندما حصد الفراعنة الوصافة.

