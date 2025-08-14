التشكيل - عودة الشيبي ضمن 3 تعديلات من بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري.

وشهد التشكيل عودة محمد الشيبي بعد غيابه عن الجولة الأولى للإيقاف، حيث يأتي بدلا من طارق علاء الذي بدأ المباراة الأولى أمام وادي دجلة في افتتاح الدوري.

فيما يشارك بلاتي توريه ومحمد رضا بوبو بدلا من أحمد عاطف ووليد الكرتي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد نصر - محمد إيهاب - عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن الدح - محمد سمير

خط الهجوم: نادر فرج - مروان حمدي - محمد خطاري

وافتتح بيراميدز الدوري بتعادل سلبي مع وادي دجلة.

فيما تعادل الإسماعيلي سلبيا مع بتروجت.

