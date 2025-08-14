مران الأهلي – محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو
الخميس، 14 أغسطس 2025 - 19:33
كتب : حسام نور الدين
اختتم الأهلي استعداداته لمباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري.
وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء المقرر إقامته غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
وعقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالتحضير للقاء.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات متنوعة استعدادا للمباراة.
وكان الأهلي قد أعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة الغد بسبب الإصابة.
واستهل الأهلي مشواره بتعادل مع مودرن سبورت، بهدفين لمثلهما.
