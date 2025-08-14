انتهت كرة يد - إسبانيا (31)-(29) مصر

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام إسبانيا في دور الـ8 من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقامة في مصر.

ويلتقي الفائز أمام منتخب السويد في نصف النهائي، فيما يلتقي الخاسر أمام النرويج في المباريات الترتيبية من الخامس حتى الثامن.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وجمع منتخب مصر 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

وحال نجح منتخب مصر في اجتياز عقبة إسبانيا سيتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

وكان قد سبق وتوج منتخب مصر بلقب بطولة العالم للناشئين في 2019 والتي أقيمت بمقدونيا.

بينما حقق المنتخب المركز الرابع بالنسخة الماضية في كرواتيا.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.