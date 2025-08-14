كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين

حقق منتخب السويد الفوز على حساب النرويج 35-34 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة استاد القاهرة، بربع نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 سنة، المقامة في مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النرويج 17-16، إلا أن المنتخب السويدي عوض الفارق في الشوط الثاني وسجل 19 هدفا مقابل 17 للنرويج، ليفوز بالمباراة.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر أمام إسبانيا المقررة في تمام السابعة والنصف، أمام منتخب السويد في نصف النهائي.

فيما يلتقي الخاسر أمام النرويج في المباريات الترتيبية من الخامس حتى الثامن.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وجمع منتخب مصر 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

وحال نجح منتخب مصر في اجتياز عقبة إسبانيا سيتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

وكان قد سبق وتوج منتخب مصر بلقب بطولة العالم للناشئين في 2019 والتي أقيمت بمقدونيا.

بينما حقق المنتخب المركز الرابع بالنسخة الماضية في كرواتيا.

وفي المباراة الأخرى في ربع النهائي، حقق منتخب الدنمارك ريمونتادا أمام منافسه أيسلندا في ربع النهائي.

انتهى الشوط الأول بتقدم أيسلندا 17-12، إلا أن المنتخب الدنماركي سجل في الشوط الثاني 20 هدفا ليفوز بالمباراة 32-30 ويتأهل إلى نصف النهائي.

وينتظر المنتخب الدنماركي الفائز من مواجهة ألمانيا أمام المجر المقررة في تمام السابعة والنصف.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.