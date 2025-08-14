ذا أثلتيك: روما يقدم عرضا لضم سانشو من مانشستر يونايتد

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

جادون سانشو - تشيلسي

قدم روما الإيطالي عرضا لضم جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

روما

وذكر موقع ذا أثلتيك أنه من الصعب إتمام الصفقة.

ويجري روما محادثات أيضا مع ليون بيلي لاعب أستون فيلا للتعاقد معه على سبيل الإعارة لتعزيز خياراته الهجومية.

أخبار متعلقة:
توتو سبورت: وصول وكيل سانشو إلى إيطاليا للتفاوض مع يوفنتوس تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف

وكان بروسيا دورتموند الألماني أبدى اهتماما بعودة سانشو لصفوف الفريق الأصفر والأسود.

وضم مانشستر يونايتد سانشو قادما من دورتموند في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.9 مليون دولار).

ويستمر تعاقد سانشو مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب سانشو الموسم الماضي 2024 - 2025 معارا إلى تشيلسي، مع خيار الشراء.

ولكن تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بعدما رفض الشروط الشخصية للاعب، وأعاده إلى يونايتد.

ولعب سانشو بصحبة البلوز في 42 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

واستبعد مانشستر يونايتد سانشو ضمن 5 لاعبين من الفريق الأول، إلى جانب ماركوس راشفورد، وتيريل مالاسيا، وأليخاندرو جارناتشو، وأنتوني.

إجمالا خاض سانشو 83 مباراة مع يونايتد، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق في مواجهة درع المجتمع 2024 أمام مانشستر سيتي حين دخل كبديل.

وخاض 3 مباريات فقط في موسم 2023 - 2024 بعد خلاف مع إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد، ليتم استبعاده ويعود إلى دورتموند في يناير 2024.

واحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد جيان بييرو جاسبريني.

روما مانشستر يونايتد سانشو
نرشح لكم
تقرير: أتليتكو مدريد يسعى لضم أوتافيو من النصر رومانو: ليفربول أتم صفقة ليوني.. واللاعب يخضع للفحص الطبي الخميس بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر مازن ياسر من الجونة إلى زد الآن يمكن انضمامه.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ماستانتونو تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل
أخر الأخبار
مران الأهلي – محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو 15 دقيقة | الدوري المصري
بث مباشر كرة يد - إسبانيا (7)-(7) مصر.. التعاااااادل والعودة في النتيجة 23 دقيقة | كرة يد
رئيس خيتافي يهاجم رابطة الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
مؤتمر فيريرا: دعم جمهور الزمالك كان رائعا ضد سيراميكا.. وهناك احتمال في ذلك الأمر ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: روما يقدم عرضا لضم سانشو من مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
كولومبوس كرو الأمريكي يعلن وصول وسام أبو علي ساعة | أمريكا
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) سيراميكا والاتحاد (0)-(2) مودرن.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511214/ذا-أثلتيك-روما-يقدم-عرضا-لضم-سانشو-من-مانشستر-يونايتد