كولومبوس كرو الأمريكي يعلن وصول وسام أبو علي

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 17:57

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولومبوس كرو

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي وصول وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق إلى أمريكا تمهيدا للانضمام إلى الفريق.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

كولومبوس كرو

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولم يسافر اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

ونشر كولومبوس كرو صور وصول وسام أبو علي مرتديا وشاح بشعار النادي، وكتب "لقد وصلنا كولومبوس".

Image

وقد يخوض وسام مباراته الأولى مع كولومبوس كرو يوم الأحد المقبل ضد تورونتو.

ويحتل كولومبوس كرو حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

الدوري الأمريكي كولومبوس كرو وسام أبو علي
