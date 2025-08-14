مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) سيراميكا والاتحاد (0)-(2) مودرن.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي زد ضد سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت.

ويأتي ذلك في إطار أولى مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

زد ضد سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

ق 55: تصويبة قوية بعد سلسلة تمريرات من عمرو قلاوة تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

---

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

من ضربة ركنية نموذجية✔️.. مودرن يضيف الهدف الثاني في شباك الاتحاد⚽ pic.twitter.com/4qml9rwb0i — ON Sport (@ONTimeSports) August 14, 2025

ق 45+6: جووول محمود رزق يسجل الأول برأسية قوية

الحكم يحتسب ركلة جزاء ضد جنش.. ومودرن سبورت يتقدم بالهدف الأول⚽👌 pic.twitter.com/yv2DMec7D0 — ON Sport (@ONTimeSports) August 14, 2025

ق 5: محمد هلال يسجل الأول من علامة الجزاء لمودرن

ق 3: ركلة جزاء لمودرن سبورت تحصل عليها حسام حسن بعد عرقلة من جنش

بداية اللقاء