انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) سيراميكا والاتحاد (1)-(2) مودرن.. فوز وتعادل

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

زد - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي زد ضد سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت.

ويأتي ذلك في إطار أولى مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

زد ضد سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

نهاية اللقاء 0-0

ق 90+3: رأفت خليل ينفرد ويسدد كرة قوية تمر أعلى العارضة

ق 55: تصويبة قوية بعد سلسلة تمريرات من عمرو قلاوة تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

---

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

نهاية اللقاء بفوز مودرن 2-1

ق 90+2 عرضية متقنة وفادي فريد يقلص الفارق بلمسة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول محمود رزق يسجل الأول برأسية قوية

ق 5: محمد هلال يسجل الأول من علامة الجزاء لمودرن

ق 3: ركلة جزاء لمودرن سبورت تحصل عليها حسام حسن بعد عرقلة من جنش

بداية اللقاء

