الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة فاركو بسبب تمزق عضلي

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي تأكد غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة فاركو بسبب الإصابة.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى.

وكشف أحمد جاب الله عبر موقع الأهلي الرسمي: "يغيب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو للإصابة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى".

وأضاف "يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة على أن يتم تقييمه حالته بشكل دوري لحين اكتمال جاهزيته الطبية".

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالتعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكل منهما.

ويلعب الأهلي مباراته الثانية ضد فاركو في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وتعثر الأهلي في الجولة الافتتاحية من الدوري للمرة الأولى منذ ستة مواسم.

وكان ياسر إبراهيم قد خاض مواجهة مودرن سبورت كاملة.