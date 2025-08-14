كرة يد - الأهلي يضم نوران خالد لاعبة سبورتنج السابقة

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

نوران خالد - فريق سيدات الأهلي كرة يد

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع نوران خالد لتدعيم فريق سيدات اليد.

ووقعت نوران خالد على عقود انتقالها إلى الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وضم الأهلي نوران في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدها مع سبورتنج.

وتعد نوران ثاني صفقات الأهلي على مستوى سيدات اليد استعدادا للموسم الجديد.

وتأتي صفقة نوران خالد بعد ضم سهيلة خالد لاعبة الزمالك السابقة.

بينما رحل عن الأهلي دينا خضر والتي انتقلت بدورها إلى الزمالك في صفقة انتقال حر.

وتشغل نوران خالد مركز صانع الألعاب.

وتوجت سيدات الأهلي خلال الموسم الماضي بالدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

