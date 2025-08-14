ماستانتونو: ميسي أفضل لاعب في العالم.. ولهذا السبب اخترت رقم 30

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

اختار فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الجديد مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم.

وأجرى النادي الملكي مؤتمرا صحفيا لتقديم أحدث الوافدين والذي انضم مقابل 45 مليون يورو كأغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري الأرجنتيني.

وقال لاعب ريال مدريد الجديد ردا على أسئلة الصحفيين عقب تقديمه: "جود بيلينجهام رحب بي وهو لاعب يعجبني وأستمتع بمشاهدته، وهو أمر رائع".

وأضاف "لا أحب وصف نفسي أفضل أن يفعل الأخرون ذلك، لكن سأفعل كل شيء لمساعدة الفريق".

وأكمل "بالنسبة لي ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، لم أشاهد الأخرين مثل ألفريدو دي ستيفانو لكنني أحترمهم".

وأردف "أعتقد أن ريال مدريد هو أعظم نادي في العالم، وأنا هنا لوضع بصمتي، وأريد أن أجعل جماهير ريال مدريد فخورة بي".

وعن التواجد في كأس العالم 2026 أجاب قائلا: "أفكر في الحاضر وليس القادم، هدفي أن أتواجد في كأس العالم لكن حاليا أركز على ريال مدريد وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد".

وأتم "القميص رقم 30؟ طلبت الحصول عليه من رئيس النادي لأنني متحمس وهو رقم خاص لأنني ارتديته في ريفر بليت ومتحمس لمواصلة ارتداءه".

وارتدى الأرجنتيني الشاب القميص رقم 30 مع ريفر بليت حيث تألق.

وتدرب ماستانتونو حتى 14 أغسطس بشكل منفرد لأن قواعد فيفا تمنع انتقال اللاعبين الأقل من 18 عاما.

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 65 مباراة سجل 11 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

