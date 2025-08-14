أتلتيكو مدريد الأكثر إنفاقا وباينا وزوبميندي يشعلان ميركاتو الدوري الإسباني

تنطلق منافسات الدوري الإسباني غدا الجمعة بمواجهتين ضمن الجولة الافتتاحية من المسابقة.

إذ يستضيف جيرونا فريق رايو فايكانو، بينما يحل ريال أفييدو ضيفا على فياريال.

وشهدت فترة سوق الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم مفارقات مختلفة في الصرف والبيع وصافي الربح.

وكان فياريال مفاجأة سوق الانتقالات من حيث صافي الربح بعدما نجح النادي في بيع أغلى صفقة في تاريخه بانتقال أليكس باينا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 42 مليون يورو.

بينما أتلتيكو مدريد كان أكثر الأندية إنفاقا بعد ضم 10 لاعبين لتدعيم الفريق بخلاف عودة الرباعي المعار.

الصرف

تصدر أتلتيكو مدريد قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم بما يقارب من 175 مليون يورو.

ونجح أتلتيكو مدريد في تدعيم صفوفه بـ 10 صفقات أبرزهم أليكس باينا والذي يعتبر الأغلى للنادي هذا الموسم مقابل 42 مليون يورو.

وبخلاف باينا ضم أتلتيكو مدريد ثلاثي الدوري الإيطالي، ماتيو روجيري وخوان موسو من أتلانتا وجياكومو راسبادوري من نابولي.

وجاء في المركز الثاني نادي ريال مدريد الذي صرف 167.5 مليون يورو في 4 صفقات فقط.

إذ ضم النادي الملكي كل من ديان هويسن وفرانكو ماستانتونو وألفارو كاريراس وترينت ألكسندر أرنولد.

وبالرغم أن أرنولد كان قد انتهى تعاقده مع ليفربول، لكن دفع ريال مدريد 10 ملايين يورو من أجل موافقة الريدز على خوض اللاعب منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر صرفا على الصفقات هذا الصيف كالآتي:

1- أتلتيكو مدريد - 175 مليون يورو.

2- ريال مدريد - 167.5 مليون يورو.

3- ريال بيتيس - 40 مليون يورو.

4- فياريال - 36 مليون يورو.

5- برشلونة - 25 مليون يورو.

البيع

استفاد فياريال من الصفقة القياسية ببيع أليكس باينا إلى أتلتيكو مدريد والتي تعتبر الأغلى في تاريخ النادي.

ونجح فياريال بخلاف باينا، في بيع تيرنو باري إلى إيفرتون مقابل 30 مليون يورو.

ويعتبر باري سابع أغلى صفقة بيع في تاريخ فياريال، لينجح النادي في تحقيق استفادة قصوى من سوق الانتقالات الجاري.

وجاءت الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات كالآتي:

1- فياريال - 75 مليون يورو.

2- ريال سوسيداد - 70.5 مليون يورو.

3- أتلتيكو مدريد - 68 مليون يورو.

4- ريال بيتيس - 62 مليون يورو.

5- سيلتا فيجو - 51.25 مليون يورو.

صافي الربح

وخرج ثلاثي القمة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للربع في سوق الانتقالات.

وبالرغم من صفقتي فياريال القياستين لكنه لم يأت في المركز الأول إذ حل ثانيا بـ 39 مليون يورو.

وحل ريال سوسيداد في الصدارة مستفيدا من بيع مارتين زوبيميندي إلى أرسنال مقابل 70 مليون يورو.

وتعاقد سوسيداد مع صفقتين فقط إذ ضم جونكالو جيديس جناح ولفرهامبتون مقابل 4 ملايين يورو فقط، كما حصل على دوجي كاليتاكار مدافع ليون على سبيل الإعارة بـ 500 ألف يورو.

وجاءت الأندية الأكثر ربحا من سوق الانتقالات كالآتي:

1- ريال سوسيداد - 66 مليون يورو.

2- فياريال - 39 مليون يورو.

3- سيلتا فيجو - 37.25 مليون يورو.

4- ريال بيتيس - 22.33 مليون يورو.

5- ألافيس - 19.5 مليون يورو.