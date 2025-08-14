شاهد وMBC أكشن يحصلان على حقوق كأس إيطاليا

أعلنت قناة MBC أكشن ومنصة شاهد الحصول على حقوق بث كأس إيطاليا.

ووفقا للتقارير فإن مجموعة MBC ستنقل البطولة لمدة 3 مواسم مقبلة عبر القناة ومنصة شاهد.

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث بطولات الدوري والكأس السوبر الإيطالي خلال المواسم الثلاثة الماضية.

الموسم الجديد من كأس إيطاليا 2025-26 يبدأ من غدا الجمعة بلقاء يجمع إمبولي وريجيانا.

ولم تعلن القناة بعد عن المباريات المنقولة في مرحلة الدور الأول من كأس إيطاليا.

القوة💪 الروح🗣️ المهارة 🧠 من أرض الطليان 🇮🇹.. #كأس_إيطاليا حصريا على MBCACTION# وشاهد🤩 pic.twitter.com/tnwcJnIJ33 — MBC Action (@mbcaction) August 14, 2025

ولا يزال مصير إذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط غامضا بين الشبكات المختلفة قبل أسبوعين على بدايته.

وحصد بولونيا لقب النسخة الماضية من كأس إيطاليا بالفوز على ميلان في النهائي.

وسيقام نهائي الموسم الجديد من المسابقة يوم 13 مايو 2026 في ملعب الأولمبيكو في روما عاصمة إيطاليا.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتوجيا بلقب كأس إيطاليا برصيد 15 لقبا.