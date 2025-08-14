حصل الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الجديد على القميص رقم 30 وهو ما يأتي عكس لوائح الدوري الإسباني.

وقدّم ريال مدريد لاعبه الجديد الذي أتم عامه الـ 18 اليوم قادما من ريفر بليت الإسباني؟

وتنص لوائح الدوري الإسباني على أن يرتدي لاعبو الفريق الأول القمصان التي تحمل الأرقام من 1 لـ 25.

وكشفت صحيفة "ماركا" لماذا حصل ماستانتونو على رقم 30 مع ريال مدريد عكس لوائح الدوري الإسباني؟

الأرجنتيني تم قيده في قائمة الفريق الرديف والذي يحمل لاعبوه قمصانا تحمل أرقاما أكبر من 25، وهو ما فعله ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور في 2018 إذ ارتدى حينها القميص رقم 28.

في إسبانيا يحمل لاعبو الفريق الأول القمصان من رقم 1 لـ 25، وفي الوقت الحالي ريال مدريد يمتلك 24 لاعبا في قائمة الفريق الأول بالإضافة للحارس الثالث الذي يحمل رقم 26 والأرجنتيني الشاب الذي يحمل رقم 30.

ليصبح إجمالي اللاعبين 26 في قائمة الميرينجي، ومع وجود رقم 25 شاغرا بدون اسم يحمله وهو ما يفتح الباب لريال مدريد لإمكانية ضم أي لاعب في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات لقيده إذ حدث.

وارتداء الأرجنتيني للرقم 30 لا يعني أنه لاعب فريق كاستيا بل سيكون لاعبا في الفريق الأول وسيشارك بالرقم في المباريات دون أدنى مشكلة.

M A S T A N T U O N O 🤝 3️⃣0️⃣#WelcomeMastantuono | @adidasfootball pic.twitter.com/HkHaaCrCVd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 65 مباراة سجل 11 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.