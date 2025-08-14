ماستانتونو: حلمي أن أنضم لأكبر نادي في العالم أصبح حقيقة

أبدى فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الجديد سعادته بارتداء قميص الملكي في يوم عيد ميلاده الـ 18.

وأجرى النادي الملكي مؤتمرا صحفيا لتقديم أحدث الوافدين والذي انضم مقابل 45 مليون يورو كأغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري الأرجنتيني.

وقال الأرجنتيني الشاب في المؤتمر الصحفي خلال تقديمه: "شكرا للجميع ولرئيس النادي، حلمي أن أنضم لأكبر نادي في العالم أصبح حقيقة، أود شكر عائلتي وأصدقائي وبدونهم لم يكن ذلك ممكنا".

وأضاف "عليّ أن أتعلم الكثير وأعد بتقديم كل ما لدي لهذا القميص، أنه حلم طالما راودني، شكرا للنادي وتشابي ألونسو على ثقتهم بي".

ومن جانبه صرّح فلورنتينو بيريز رئيس النادي قائلا: "إنه يوم خاص، واحد من أفضل المواهب التي ظهرت في السنوات الأخيرة ينضم إلينا، عزيزي ماستانتونو أهنئك، حلمك اليوم أصبح حقيقة في يوم عيد ميلادك".

وأتم "أريد أن أشير بشكل خاص لريفر بليت، نادي يمتلك علاقات تاريخية مع ريال مدريد، ونشعر بالفخر والإعجاب، اليوم سينضم ماستانتونو لقائمة مظفرة من اللاعبين الأرجنتينين الذي انضموا لريال مدريد".

وسيرتدي الأرجنتيني الشاب القميص رقم 30 مع ريال مدريد.

M A S T A N T U O N O 🤝 3️⃣0️⃣#WelcomeMastantuono | @adidasfootball pic.twitter.com/HkHaaCrCVd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

وتدرب ماستانتونو حتى 14 أغسطس بشكل منفرد لأن قواعد فيفا تمنع انتقال اللاعبين الأقل من 18 عاما.

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 65 مباراة سجل 11 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.