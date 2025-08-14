تقرير: أتليتكو مدريد يسعى لضم أوتافيو من النصر

دخل أتلتيكو مدريد ضمن الأندية المهتمة بضم أوتافيو لاعب النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد ارتبط اسم أوتافيو خلال الفترة الماضية بناديي بالميراس البرازيلي والقادسية السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية نقلا عن تقارير إسبانية أن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد يعملون على إتمام صفقة أوتافيو.

ولم يتدرب أوتافيو بالمعسكر الخارجي لفريق النصر ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

