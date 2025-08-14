من أجل صلاح والنني جديدين.. المقاولون يوقع شراكة لتحليل وتطوير أداء قطاع الناشئين

أعلن نادي المقاولون العرب توقيع شراكة مع شركة عالمية لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين.

وتأتي تلك الخطوة بسبب رغبة المقاولون العرب في تطوير أداء قطاع الناشئين وصناعة محمد صلاح ومحمد النني جديدين.

وكشف نادي المقاولون عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Eyeball العالمية لتحليل الأداء الرياضي واكتشاف المواهب، بهدف دمج أحدث تقنيات التحليل والأرقام في منظومة قطاع الناشئين.

وتؤمن الشركة بوجود الموهبة في كل مكان مع ضرورة اكتشافها مبكرا وأن السوق المصري بيئة مثالية للمواهب.

وتضم المنصة أكثر من 650 ناد حول العالم وأفادت 200 لاعب إفريقي في الانتقال إلى أندية أوروبية.

وستتيح الشركة لنادي المقاولون العرب توفير جميع بيانات ومباريات الناشئين بشكل منظم بما يجعل اللاعبين في متناول الأندية والكشافين عالميا.

الشراكة ستمنح المقاولون العرب فرصة أن يكون أول نادٍ مصري يدمج تحليل الأداء الرياضي مع منصة عالمية في منظومة الناشئين، لتصبح المواهب الشابة تحت أعين شبكة واسعة من الأندية العالمية، ما يرسّخ دور النادي كأحد أبرز صُنّاع النجوم في الكرة المصرية.