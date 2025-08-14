إنريكي: لا أعتقد أننا نستحق الفوز أمام توتنام.. وتحقيق لقب السوبر الأوروبي معجزة

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن فريقه لم يستحق الفوز على توتنام في السوبر الأوروبي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح لصالح الفريق الفرنسي.

وعوض سان جيرمان تأخره بهدفين دون مقابل لتعادل في العشر دقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وقال لويس إنريكي في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا نستحق الفوز، لأن هناك فارق كبير بين فريق تدرب كثيرا مثل توتنام، وبيننا حيث لم نتدرب سوى 5 مرات فقط".

وشدد إنريكي "أعتقد أن ما حققناه معجزة وكان من المهم التتويج باللقب رغم تفضيل الراحة لكن كأس مهمة".

واختتم إنريكي تصريحاته "سعيد جدا بدعم جماهيرنا الذي لم يتوقف طوال المباراة، وأشعر بسعادة لجميع اللاعبين والجماهير رغم إعتقادي أننا لا نستحق الفوز".

وتوج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على حساب توتنام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح الفريق الباريسي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان لويس إنريكي
