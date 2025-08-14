بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة.

ويأتي ذلك بسبب ظروف بث مواجهة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم.

وبذلك تقام مواجهة طلائع الجيش ضد المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم بدلا من التاسعة مساء.

بينما مواجهة مصر ضد إسبانيا تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ربع النهائي.

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي:

"حرصا من رابطة الأندية المصرية على دعم المنتخب المصري لكرة اليد خلال مباراته مع منتخب إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين والمتابعة الجماهيرية للبطولة".

"ونظرا لظروف البث بإقامة المباراتين على نفس القناة المخصصة من الناقل الرسمي وبعد التنسيق مع الناقل الرسمي لمسابقة الدوري وبطولة العالم للناشئين".

"تقرر تعديل موعد مباراة طلائع الجيش مع المصري في الجولة الثانية من الدوري لتقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من التاسعة".

ويضم الدوري 21 فريقا وتقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).