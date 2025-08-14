تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري

قررت الشركة الراعية لمسابقة الدوري المصري تغيير تصميم جائزة رجل المباراة.

وأشارت الشركة الراعية للدوري المصري إلى أن الجائزة مستوحاة من أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة "تايكون تاور" أعلى فندق في إفريقيا.

ويتم تسليم جائزة رجل المباراة في 10 مواجهات بكل جولة تقام للاعب الأفضل خلال اللقاء.

وانطلقت مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس.

ويضم الدوري 21 فريقا وتقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).