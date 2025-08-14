تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

جائزة رجل مباراة الدوري المصري

قررت الشركة الراعية لمسابقة الدوري المصري تغيير تصميم جائزة رجل المباراة.

وأشارت الشركة الراعية للدوري المصري إلى أن الجائزة مستوحاة من أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة "تايكون تاور" أعلى فندق في إفريقيا.

ويتم تسليم جائزة رجل المباراة في 10 مواجهات بكل جولة تقام للاعب الأفضل خلال اللقاء.

أخبار متعلقة:
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة

وانطلقت مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس.

ويضم الدوري 21 فريقا وتقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الدوري المصري رجل المباراة جائزة رجل المباراة
نرشح لكم
من أجل صلاح والنني جديدين.. المقاولون يوقع شراكة لتحليل وتطوير أداء قطاع الناشئين بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة الكشف عن قميص الأهلي الثالث في موسم 2025 - 2026 خبر في الجول - الأهلي يقرر التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي مران الزمالك - انتظام السعيد وتأهيل بنتايك استعدادا للمقاولون العرب
أخر الأخبار
"من أساءوا إليه جبناء".. توتنام يصدر بيانا بشأن الإساءات العنصرية لـ تيل بعد السوبر الأوروبي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من أجل صلاح والنني جديدين.. المقاولون يوقع شراكة لتحليل وتطوير أداء قطاع الناشئين 45 دقيقة | الدوري المصري
إنريكي: لا أعتقد أننا نستحق الفوز أمام توتنام.. وتحقيق لقب السوبر الأوروبي معجزة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة ساعة | الدوري المصري
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: فريمبونج وبرادلي سيساعدان صلاح على زيادة الخطورة أمام المنافسين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: تشيلسي يقرر التبرع بجزء من مكافآت كأس العالم للأندية لعائلة جوتا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ليفربول أتم صفقة ليوني.. واللاعب يخضع للفحص الطبي الخميس 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511198/تغيير-تصميم-جائزة-أفضل-لاعب-في-المباراة-بالدوري-المصري