رومانو: ليفربول أتم صفقة ليوني.. واللاعب يخضع للفحص الطبي الخميس

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

جيوفاني ليوني مدافع بارما

أتم نادي ليفربول صفقة جيوفاني ليوني مدافع بارما الشاب لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن ليفربول قد أتم كافة تفاصيل صفقة ضم ليوني إلى الفريق.

وأشار رومانو إلى أن ليوني سوف يخضع للفحص الطبي اليوم الخميس تمهيدا لإعلان انتقاله بشكل رسمي.

وحسم ليفربول صفقة المدافع الشاب بما يقارب من 35 مليون يورو.

ويسعى ليفربول لتدعيم خط دفاعه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة من إيطاليا.

ويعتبر ليوني البالغ من العمر 18 عاما أحد المواهب الشابة في الكرة الإيطالية ومتوقع له أن يكون لاعبا مميزا في المستقبل.

وشارك في الموسم الماضي مع بارما في 17 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وكان ليفربول دعم دفاعه في الصيف الجاري بالظهير الأيمن جيرمي فريمبونج، والظهير الأيسر مليوس كيركيز.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي قبل أيام بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

