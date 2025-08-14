الكشف عن قميص الأهلي الثالث في موسم 2025 - 2026

أعلنت شركة أديداس القميص الثالث لموسم الأهلي في 2025 - 2026.

وظهر القميص باللون الأزرق الفاتح بجانب خطوط ذهبية.

وكان قميص الأهلي الثاني باللون الأسود مع بعض الخطوط الخضراء والبيضاء.

وظهر في جلسة تصوير القميص الثاني للأهلي كل من محمد هاني وطاهر محمد وياسر إبراهيم وأشرف داري ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

بينما من فريق السيدات ظهرت كل من منة طارق ونادين غازي ولولو نصر.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالقميص الأسود وتعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكل منهما.

ويلعب الأهلي مباراته الثانية ضد فاركو في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ولم يسبق للأهلي اللعب بالقميص الثالث للموسم الجاري في 4 مواجهات خاضهم الفريق.

وكان الأهلي قد لعب 3 مباريات في كأس العالم للأندية وظهر فيهم بالقميص الأحمر الأساسي.